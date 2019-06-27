Аренда автомобилей в Москве

Помимо использования личного и общественного транспорта, москвичи и гости российской столицы могут взять автомобиль напрокат. Эта услуга имеет множество преимуществ и потому пользуется высокой популярностью.

Порядок оформления аренды машины в Москве

Чтобы оформить прокат машины в Москве, необходимо предъявить свой паспорт и действующие права. Некоторые фирмы вдобавок требуют предъявить военный билет или свидетельство ИНН. Арендатору необходимо иметь при себе определенную сумму денег, так как оплата за период использования автомобиля вносится перед его передачей. При этом надо учитывать необходимость внесения залога, размер которого обычно составляет не больше, чем стоимость двух-трех дней аренды. Залог возвращается клиенту в момент возвращения им машины. Заявку можно оформить через интернет или по телефону.

Условия аренды автомобиля

Человек, который арендует автомобиль, должен соблюдать ряд правил. Они являются общими для всех фирм, оказывающих такие услуги, включая «Elite Car». В число этих правил входят следующие:

Взять авто напрокат в Москве могут только водители, возраст которых составляет не менее двадцати пяти лет, а стаж вождения – не менее трех лет.

Парковки и штрафы оплачиваются арендатором.

В случае повреждения лобового стекла, колес, салона или днища машины все расходы на их восстановление несет арендатор, стандартная страховка их не покрывает.

В случае наступления страхового случая клиент должен немедленно проинформировать об этом факте менеджера прокатной фирмы и получить от сотрудника ГИБДД протокол ДТП, иначе оформленная на авто страховка будет недействительной.

Контактный телефон клиента, должен быть доступен на протяжении всего периода аренды авто.

После завершения периода аренды машину надо вернуть с таким же количеством горючего в бензобаке, какое было на момент ее взятия напрокат. Если оно оказалось меньше, то арендатору придется оплатить разницу по тарифам, установленным прокатной фирмой. Если оно оказалось больше, то разница клиенту не возмещается.

В случае значительного загрязнения автомобиля выполняется его мойка за счет клиента.

Количество фирм, оказывающих услуги по аренде автомобилей в российской столице, весьма велико, как и количество сдаваемых ими напрокат марок машин. Чем дороже стоит автомобиль, тем более жесткими являются условия его аренды. За очень дорогие модели фирмы требуют внести залог и предоставить дополнительные документы.