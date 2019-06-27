Руководство немецкой марки уверено, что дизельные моторы не исчезнут и будут использовать еще как минимум 20 лет.

Автопроизводитель заявил, что не планирует отказываться от дизельных двигателей и будут продолжать их использовать и совершенствовать.

Самым оптимальным вариантом для дальнейшего использования дизелей являются гибридные установки на их базе.

Таким образом, можно сократить выбросы вредных веществ и вписываться в современные экологические нормы.

С другой стороны дизельные двигатели могут исчезнуть только в странах с хорошо развитой инфраструктурой, тогда как в других странах такие автомобили будут продаваться и пользоваться спросом.

Несмотря на то, что BMW не планирует отказываться от дизельных двигателей некоторые такие установки все-таки исчезнут из линейки.

Так, в ближайшее время будет прекращено использование дизельного 1,5-литрового агрегата, а также шестицилиндрового 400-сильного мотора.

Последний будет заменен на подобный, но его оснастят не двумя, а тремя турбинами. Также компания перестанет использовать и 12-цилиндровый бензиновый двигатель объёмом 6,6 литра, который является экономически невыгодным.