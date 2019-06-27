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Украина полностью запретила автомобили российской сборки

Новости
27.06.2019 20:30
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В Украине с 1 июля вступает в силу новое постановление Кабмина, которое полностью запрещает ввоз транспортных средств российской сборки на территорию страны.

Под запрет попадают как легковые автомобили, так и тяжелая техника, автобусы, грузовики.

Как пояснил кабмин Украины, это ответ на недружественные действия России. Отмечается, что инициаторами запрета стали несколько депутатов Верховной Рады.

Стоит отметить, что ранее с 1 августа Украина намерена была ввести спецпошлину на автомобили, собранные в России, но в результате их полностью запретили.

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