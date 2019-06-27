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Ford Motor сократит 12 тысяч сотрудников по всей Европе

Новости
27.06.2019 20:15
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Таким образом американский автопроизводитель намерен снизить расходы.

Как стало известно, Ford Motor сократит 12 тысяч сотрудников по всей Европе, в связи с необходимостью сократить расходы.

Дело в том, что спрос на автомобили марки сокращается, прибыли нет, да и к тому же увеличиваются расходы за счет введения новых экологических норм.

При этом отмечается, что все средства, которые удастся сэкономить, будут направлены в сторону разработки запуска гибридных и полностью электрических автомобилей.

Между тем напомним, что Ford ушел с российского рынка легковых автомобилей, оставив только коммерческие машины.

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