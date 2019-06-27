Первая партия нового Suzuki Jimny приехала в Россию

Компания Suzuki в Россию привезла первую партию рамного внедорожника Suzuki Jimny. Продажи новой для России модели намечены на конец лета.

Снимки с товарными Suzuki Jimny четвертой генерации оказались в распоряжении Autonews. Как пишет издание, фото были сделаны во Владивостоке в местечке Первая речка.

Российское представительство марки пока не объявляло цена на новый Suzuki Jimny.



Напомним, в РФ четвертое поколение Suzuki Jimny будет продаваться одновременно с третьей генерацией, так как у дилеров еще осталось некоторое количество машин третьего поколения.

В России Suzuki Jimny будет предложен с 1,5-литровым четырехцилиндровым мотором мощностью 102 л.с. и 130 Нм крутящего момента.

Трансмиссия будет предложена 5-ступенчатая механическая или четырехдиапазонный «автомат».