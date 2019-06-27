Kia продемонстрировала салон нового кроссовера Kia Seltos

Kia на домашнем рынке провела презентацию своего нового кроссовера Seltos. В этот раз компания рассекретила салон и назвала стартовую цену на новинку.

В продаже Seltos в Южной Корее появится до конца 2019 года по цене от 19 300 000 вон, а в пересчете по текущему курсу это чуть более 1 млн рублей.



После презентации Seltos были опубликованы снимки салона, где можно увидеть 10-дюймовый экран мультимедийной системы, блок климат-контроля, проекционный дисплей, а также декоративные решетки акустической системы Bose с подсветкой, которая будет мигать в ритм музыки.

В целом комплектации Kia Seltos будут богатыми. Так, в кроссовер будут устанавливать беспроводную зарядку для смартфона, адаптивный круиз-контроль, электронные помощники, активные системы безопасности и цифровую панель приборов.

На российском рынке Kia Seltos появится в следующем году. Его сборку организуют на «Автоторе» и насколько известно модель в РФ будет предлагаться с 2,0-литровым бензиновым 146-сильным мотором.



В других странах Kia Seltos будет предлагаться с турбированными бензиновыми и дизельными моторами. Трансмиссия в зависимости от ДВС будет предлагаться механическая, автоматическая, роботизированная или вариатор.