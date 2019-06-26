Audi выпустила электрический кроссовер для китайского рынка

Длина автомобиля составляет всего 4,2 м, и предположительно он будет предлагаться только на китайском рынке.

Для Европы и США существует большой кроссовер e-tron, поэтому электрический Audi Q2 L в этих странах ждать не стоит.

В основе Audi Q2 L e-tron лежит платформа MQB, а такая же тележка используется в Volkswagen Golf и Volkswagen e-Golf, поэтому «паркетник» максимально унифицирован с электрическим хэтчбеком e-Golf.

В новике на передней оси установлен электрический мотор мощностью 136 л.с. при 290 Нм крутящего момента. Батарея в Q2 L e-tron на 38 кВт∙ч, что обеспечивает машине пробег на одном заряде до 265 км по циклу NEDC.



Максимальная скорость кроссовера 150 км/ч, а разгон до «сотни» составляет 10,2 сек.

Отличить электрическую версию Audi Q2 от классической можно по видоизменным бамперам и радиаторной решетке.



Сборка Audi Q2 L e-tron будет организована на совместном предприятии FAW-Volkswagen, на котором выпускают и бензиновые версии Audi Q2.

Первые «зеленые» машины уже направили китайским дилерам марки, но цена на электрокроссовер пока не объявлена.