Toyota готовит новый кроссовер, который появится в РФ в 2020 году

Японская компания расширить линейку кроссоверов за счет новинки, которая будет создана на одной платформе с хэтчбеком Yaris.

Исходя из этого становится понятно, что новая модель будет компактным кроссовером, разработка которого ведется совместно с Daihatsu.

По информации зарубежных источников, уже есть люди, которые видели эскизы нового кроссовера и уверяют, что он имеет некоторые сходства с Jeep Renegade.

Для бразильского рынка новый автомобиль будет создан на платформе Yaris, но при этом европейский его вариант построят на TNGA.

По некоторым данным, этот кроссовер приедет и на российский рынок, а предварительными сроками появления называют конец 2020 года, тогда как его презентация состоится в конце этого или в начале следующего года.