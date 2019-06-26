Названа российская стоимость обновленного Land Rover Discovery Sport

Обновленный Land Rover Discovery Sport в России можно будет купить по цене от 2 930 000 рублей.

Рестайлинговый внедорожник в РФ будет предлагаться с четырьмя моторами в семи фиксированных комплектациях. Самая дорогая версия клиенту обойдется в 4 082 000 рублей.



Модель британского внедорожника относится к 2020 модельному году и в ней внешне немного изменилась передняя оптики, а также задние фонари.

Еще Discovery Sport можно будет отличить по новым патрубкам выхлопной системы. В салоне обновленной версии теперь устанавливается 10-дюймовый дисплей мультимедийной системы Touch Pro, которая поддерживает платформы Apple CarPlay и Android Auto.



В базовой версии Land Rover Discovery Sport уже есть парктроник, система помощи при старте на подъем, контроль движения автомобиля в ряду, камера заднего вида и система экстренного торможения.

В более дорогих версиях уже появятся помощник движения по бездорожью — Terrain Response 2. Он автоматически распознает покрытие и включает нужный режим движения, а также перенастраивает работу подвески и силового агрегата.



Рестайлинговый Land Rover Discovery Sport будет предлагаться с бензиновыми двухлитровыми моторами мощностью 200 и 249 л.с. и дизельным 2,0-литровым агрегатом со 150 или 180-сильной отдачей.

Трансмиссия во всех версиях будет только девятиступенчатая автоматическая.