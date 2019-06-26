FAW объявила цены нового кроссовера Besturn X40 для России

Китайская компания 26 июня официально объявила о старте продаж кроссовера FAW Besturn X40, доступного для покупки в трех комплектациях — Basic, MT Luxury и AT Luxury.

В базовой комплектации автомобиль оценили от 949 000 рублей, тогда как максимально оснащенный вариант обойдётся в 1 049 000 рублей.

Как отметили в пресс-службе компании, кроссовер можно приобрести по цене от 809 000 до 909 000 рублей, но при условии использования программы трейд-ин и FAW Finance.

В нашей стране Besturn X40 предлагается с 1,6-литровым двигателем. Его мощность составляет 108 лошадиных сил, работая в паре с пятискоростной механикой или 6-ступенчатым автоматом.

Уже в базовой комплектации для модели доступны системы ABS, EBA, EBD, TCS, подушки безопасности пассажира и водителя, боковые подушки безопасности, система «Эра Глонасс», 17-дюймовые колесные диски, рейлинги на крыше, задние светодиодные фонари и многое другое.