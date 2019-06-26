Американская марка намерена снять с производства свою легендарную модель Chevrolet Camaro.

Официального заявления от руководства бренда пока не поступало, но информацию зарубежных журналистам подтвердили несколько источников в компании. Так, стало известно, что масл-кар Chevrolet Camaro в 2023 году уйдет в историю.

Как сообщили источники, в руководстве компании не видят смысла разрабатывать новое поколение Camaro, при этом этой осенью еще будет представлен обновленный Camaro LT1 и появится версия Camaro SS с передней панелью, как у прототипа Camaro Shock.

К тому же актуальная версия Chevrolet Camaro стала меньше пользоваться спросом и ежегодные продажи уже не превышают отметку в 51 тыс. экземпляров.