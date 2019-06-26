Бренд Opel рассекретил новые модификации модели Opel Corsa. Изначально этот автомобиль дебютировал в электрической версии, а теперь для него стали доступны и обычные бензиновые, а также дизельные силовые установки.



Opel представил новую Opel Corsa с бензиновым и дизельным ДВС, которые в экстерьере почти не будут отличаться от обычного электрокара.

В моторной гамме будет предлагаться бензиновый атмосферный двигатель мощностью 75 л.с. с рабочим объёмом цилиндров 1,2 литра.

В паре с ним будет работать пятискоростная механическая КП. Еще одним бензиновым мотором станет 1,2-литровый турбированный агрегат с отдачей 100 л.с.

В качестве трансмиссии предложат шестискоростную механику или восьмиступенчатый автомат, последний предложат еще и в версии с 130-сильной отдачей.

Дизельная линейка представлена 100-сильным полуторалитровым мотором, в паре с которым будет работать шестискоростная автоматическая или механическая КП.

О дате старта продаж и стоимости Opel Corsa с новыми силовыми установками пока не сообщается, но известно, что список оснащенности будет как и для электрического Corsa.