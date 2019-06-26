Новое поколение кроссовера снова заметили во время тестов, которые будут проходить до конца года.
Новый KIA Sorento снова заметили во время тестирования
26.06.2019 11:39
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Ожидается, что презентация нового KIA Sorento состоится в Южной Корее уже в конце 2019 года. В распоряжении зарубежных изданий оказались шпионские фото, а также некоторые подробности.
Экстерьер модели нового поколения будет выполнен в стилистике Telluride, причем в задней части ожидаются кардинальные изменения в сравнении с предшественником.
Уже известно, что новый Sorento получит увеличенную колесную базу. Помимо этого, в моторной гамме появится гибридная силовая установка с 48-вольтовым стартер-генератором.
К тому же ожидается расширение списка оборудования за счет новых систем безопасности и опций.
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