Новый KIA Sorento снова заметили во время тестирования

Новое поколение кроссовера снова заметили во время тестов, которые будут проходить до конца года.

Ожидается, что презентация нового KIA Sorento состоится в Южной Корее уже в конце 2019 года. В распоряжении зарубежных изданий оказались шпионские фото, а также некоторые подробности.

Экстерьер модели нового поколения будет выполнен в стилистике Telluride, причем в задней части ожидаются кардинальные изменения в сравнении с предшественником.

Уже известно, что новый Sorento получит увеличенную колесную базу. Помимо этого, в моторной гамме появится гибридная силовая установка с 48-вольтовым стартер-генератором.

К тому же ожидается расширение списка оборудования за счет новых систем безопасности и опций.