BMW представил концепт электрического мотоцикла Vision DC Roadster

Немецкая компания рассекретила новый концепт мотоцикла, который будет приводится в движение электродвигателем.

Новый электрический мотоцикл получил название BMW Vision DC Roadster и представлен в качестве концепта, подготовленного подразделением BMW Motorrad. В такой модели электродвигатель и аккумулятор расположили на месте, где должен быть обычный ДВС.

Электромотор находится в центре мотоцикла под аккумулятором. Вес Vision DC Roadster снизили за счет использования легких материалов, в числе которых алюминий и углепластик.

Еще концепт имеет полностью светодиодную оптику, а еще для него разработали специальную мотоэкипировку, стилизованную под обычную крутку и брюки.

К тому же в комплекте будет еще и многофункциональная жилетка с большим количеством карманов. О возможности запуска в серию BMW Vision DC Roadster не сообщается.