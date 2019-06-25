Правильный выбор 2 дин магнитолы — залог комфорта в автомобиле

Автомобиль, не оснащённый магнитолой, абсолютно некомфортный, неудобный, его даже сложно назвать соответствующим требованиям современных водителей, любящих комфорт и безопасную езду. Качественный звук, хорошая музыка, масса дополнительных функций — вот какой должна быть современная 2 дин магнитола https://incar.ua/catalog/2din-car-stereos-incar для оснащения автомобиля.

Обычное компактное устройство для проигрывания музыки с флеш-карты или с радиоприемника не подойдёт. Это вчерашний день, сплошные неудобства, отсутствие благ, которые на сегодня (по большому счету) при желании себе может позволить каждый водитель. Достаточно лишь приобрести двухдиновую магнитолу, потратив немного времени на выбор приемника.

Основные параметры выбора магнитолы

Обращаясь интернет-магазин за покупкой качественной двухдиновой магнитолы нужно понимать, что существуют общие требования, регламентирующие, как же правильно подбирать двухдиновый приёмник для легковой машины. Обязательно стоит знать о необходимых параметрах устройства, которые должны на 100 % соответствовать высокому качеству. Перед покупкой надо поинтересоваться:

входной мощностью приемника,

размером дисплея устройства,

качеством экрана,

есть ли у прибора подсветка,

присутствует ли эквалайзер,

возможно ли чтение данных с внешних источников информации,

есть ли проигрыватель для дисков, а также ID3 теги (для меломанов).

Обо всем по порядку

CD проигрыватель, который предназначен для проигрывания дисков, пожалуй, уже не нужен. Существуют более удобные способы слушать любимые треки, например, с флеш-карты, с мобильного телефона или планшета. Нужно понимать, что главное и основное требование выбора — цена устройства. Стоимость двухдиновой магнитолы должна полностью устраивать владельца автомобиля.

Затем, говоря об общих требованиях, нужно определиться с качеством входного звука. Нужно чтобы магнитола хорошо синхронизировалась с имеющимися штатными динамиками, индивидуальной аудиосистемой, которая уже установлена в автомобиле.

Габариты — тоже очень важный параметр при выборе. Ведь практически все автомобильные магнитолы имеют стандартные габариты для посадочных разъемов. 2 ДИН, фактически, двойной стандарт приёмника. Размеры устройства (178*100*180), о них надо помнить, подбирая магнитолу, понимая придётся ли обращаться в мастерскую для увеличения «гнезда», куда вставляется прибор, либо он подойдет идеально на штатное место.

Эстетика магнитолы

Очень важно обращать внимание при выборе и на подсветку, которая должна эстетично смотреться в салоне машины. Красота в салоне — это очень важно. Эстетика магнитолы должна радовать глаз, при этом не отвлекать от вождения.