В России кроссовер Audi Q7 получил спецверсию

Российский офис немецкой марки сегодня сообщил о старте приема заказов на новую версию своего кроссовера Audi Q7.



Новинкой становится спецверсия, которая получила название Audi Q7 S line Edition и будет отличаться лишь изменениями во внешности. Оценили специальную версию от 4 507 000 рублей.

Полноразмерный кроссовер предложат в цвете металлик с пакетом S line.

К тому же в экстерьере предлагается черный Titanium Black стайлинг-пакет внешней отделки Audi Exclusive, а также колесные диски размером 21 дюйм.