Эти кроссоверы уже пару лет как продаются на китайском рынке, но возможно компания в скором времени решится выйти и на российский рынок.

Как стало известно СМИ, кроссоверы Hanteng X5 и X7 могут выйти на российский рынок, а поставки их могут наладить с предприятия в Казахстане.

Марка Hanteng в ближайшее время на производственной площадке «СарыаркаАвтоПром» запустит сборку вышеупомянутых кроссоверов.

Эти авотомобили имеют моторную гамму, представленную 1,5 и 2,0-литровыми моторами оснащённых турбиной.

Их мощность составляет 156 и 190 л.с. Также в линейке есть и 1,5-литровый атмосферный агрегат с отдачей 112 л.с.

Среди трансмиссий будет вариатор или механическая КП, которые будут работать исключительно с переднеприводной системой.