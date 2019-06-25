Презентация нового поколения Land Rover Defender состоится только в сентябре.
Новый Land Rover Defender рассекречен на фото его «приборки»
В Сети ранее опубликовывали только шпионские снимки нового британского внедорожника. Также про него рассказывал сам автопроизводитель.
Теперь известно, как будет выглядеть Defender, так как в интернете выложили снимок приборной панели машины, на котором изображен сам автомобиль.
Конечно это не дает полного представления о внешности Defender, но дает понять, что внедорожник сохранит угловатые формы кузова.
Напомним, в основе нового поколения Land Rover Defender лежит специально разработанная для него облегченная платформа с независимой подвеской.
Предположительно в машине будут устанавливаться бензиновые и дизельные моторы, а также гибридная силовая установка.
Компания намерена выпустить трехдверный и пятидверный вариант, а также длиннобазную версию и пикап.
Новый внедорожник Land Rover Defender проходит финальные тесты