Новый Land Rover Defender рассекречен на фото его «приборки»

Презентация нового поколения Land Rover Defender состоится только в сентябре.

В Сети ранее опубликовывали только шпионские снимки нового британского внедорожника. Также про него рассказывал сам автопроизводитель.

Теперь известно, как будет выглядеть Defender, так как в интернете выложили снимок приборной панели машины, на котором изображен сам автомобиль.

Конечно это не дает полного представления о внешности Defender, но дает понять, что внедорожник сохранит угловатые формы кузова.

Напомним, в основе нового поколения Land Rover Defender лежит специально разработанная для него облегченная платформа с независимой подвеской.

Предположительно в машине будут устанавливаться бензиновые и дизельные моторы, а также гибридная силовая установка.

Компания намерена выпустить трехдверный и пятидверный вариант, а также длиннобазную версию и пикап.