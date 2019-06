Британский гонщик развил рекордную скорость на тракторе

За рулем трактора был мотогонщик и телеведущий Гай Мартин. Заезд на сельхозтехнике устроили на базе Королевских ВВС в Элвингтоне (Йоркшир).

Подробностей про заезд пока не показывают, а пока выпущен только тизер события. Позже выйдет фильм о заезде, над которым сейчас работает канал Channel4.

7,2-литровый дизельный мотор JCB Fastrac 8000 выдает 1000 л. с. и 2500 Нм крутящего момента.

Трансмиссия в тракторе для заезда использовалась шестиступенчатая от ZF, тогда как в стандартной комплектации в тракторе устанавливается вариатор.

Для трактора был разработан специальный аэродинамический обвес, причем над ним работали специалисты Williams Advanced Engineering.

A sneak peek of what’s to come in our documentary with @guymartinracing and @Channel4 later this year. Britain’s fastest tractor, achieving a record 103.6mph. #JCBWFT pic.twitter.com/qMfk550IVf

— JCB (@JCBmachines) 21 июня 2019 г.