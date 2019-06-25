1000-сильный трактор называется Fastrac 8000 и этот аппарат британский гонщик смог разогнать на прямой до 166,72 км в час.
Британский гонщик развил рекордную скорость на тракторе
За рулем трактора был мотогонщик и телеведущий Гай Мартин. Заезд на сельхозтехнике устроили на базе Королевских ВВС в Элвингтоне (Йоркшир).
Подробностей про заезд пока не показывают, а пока выпущен только тизер события. Позже выйдет фильм о заезде, над которым сейчас работает канал Channel4.
7,2-литровый дизельный мотор JCB Fastrac 8000 выдает 1000 л. с. и 2500 Нм крутящего момента.
Трансмиссия в тракторе для заезда использовалась шестиступенчатая от ZF, тогда как в стандартной комплектации в тракторе устанавливается вариатор.
Для трактора был разработан специальный аэродинамический обвес, причем над ним работали специалисты Williams Advanced Engineering.
A sneak peek of what’s to come in our documentary with @guymartinracing and @Channel4 later this year. Britain’s fastest tractor, achieving a record 103.6mph. #JCBWFT pic.twitter.com/qMfk550IVf
— JCB (@JCBmachines) 21 июня 2019 г.