Новый молодежный кроссовер Chery Tiggo 7i приехал к дилерам

Китайская компания Chery в ближайшее время объявит о старте продаж нового кроссовера.

Новый молодежный кроссовер Chery Tiggo 7i уже приехал к дилерам. В автосалоны доставили первую партию автомобилей в качестве выставочных экземпляров.

Новинка получила стильную внешность и салон с цифровой панелью приборов и кожаным рулем. В списке оснащенности модели предлагается немало современных опций и систем.

В движение кроссовер будет приводиться турбированным 1,5-литровым двигателем мощностью 156 л.с.

В качестве трансмиссии предложат шестискоростной робот, который передаст крутящий момент на переднюю ось. Предварительная стоимость Chery Tiggo 7i составит 116 тыс. юаней или около 1,06 млн рублей.