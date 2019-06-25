отзыв об авто

Поиск

Новый молодежный кроссовер Chery Tiggo 7i приехал к дилерам

Новости
25.06.2019 10:05
86 0

Китайская компания Chery в ближайшее время объявит о старте продаж нового кроссовера.

Новый молодежный кроссовер Chery Tiggo 7i уже приехал к дилерам. В автосалоны доставили первую партию автомобилей в качестве выставочных экземпляров.

Новинка получила стильную внешность и салон с цифровой панелью приборов и кожаным рулем. В списке оснащенности модели предлагается немало современных опций и систем.

В движение кроссовер будет приводиться турбированным 1,5-литровым двигателем мощностью 156 л.с.

В качестве трансмиссии предложат шестискоростной робот, который передаст крутящий момент на переднюю ось. Предварительная стоимость Chery Tiggo 7i составит 116 тыс. юаней или около 1,06 млн рублей.

Комментарии
comments powered by HyperComments
﻿