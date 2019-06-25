Японская компания в прошлом месяце реализовала на российском рынке 7 880 новых автомобилей.
Продажи автомобилей Toyota на рынке России упали на 9%
25.06.2019 09:59
40 0
Этот показатель оказался хуже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Продажи автомобилей Toyota на рынке России упали на 9%.
При этом за период с начала года объёмы продаж марки оказались на прошлогоднем уровне.
За пять месяцев года продажи Toyota составили 37 954 ед. Доля компании на рынке составила 5,6%, тогда как в прошлом году она была 5,5%.
Toyota RAV4 в мае стал бестселлером марки на рынке РФ, который разошелся тиражом в количестве 2 519 экземпляров, улучшив результате на 18%
Комментарииcomments powered by HyperComments