Этот показатель оказался хуже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Продажи автомобилей Toyota на рынке России упали на 9%.

При этом за период с начала года объёмы продаж марки оказались на прошлогоднем уровне.

За пять месяцев года продажи Toyota составили 37 954 ед. Доля компании на рынке составила 5,6%, тогда как в прошлом году она была 5,5%.

Toyota RAV4 в мае стал бестселлером марки на рынке РФ, который разошелся тиражом в количестве 2 519 экземпляров, улучшив результате на 18%