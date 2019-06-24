Россияне стали чаще покупать более мощные автомобили

Российские аналитики провели новое исследование, по результатам которого выяснилось, что с каждым годом мощность приобретаемых на рынке автомобилей растет.

Как сообщает агентство «Автостат», россияне стали больше покупать более мощные автомобили. Еще десять лет назад доля легковушек с двигателем мощностью более 100 л.с., составляла 52%.

Уже по итогам продаж за первые пять месяцев этого года показатель составил 81%.

Средняя мощность машин в 2008 году составляла 116 л.с., а теперь – 139 л.с. Также отмечается и средний литраж двигателя, который вырос с 1,8 до 1,9 литра.