Российские аналитики провели новое исследование, по результатам которого выяснилось, что с каждым годом мощность приобретаемых на рынке автомобилей растет.
Россияне стали чаще покупать более мощные автомобили
24.06.2019 18:07
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Как сообщает агентство «Автостат», россияне стали больше покупать более мощные автомобили. Еще десять лет назад доля легковушек с двигателем мощностью более 100 л.с., составляла 52%.
Уже по итогам продаж за первые пять месяцев этого года показатель составил 81%.
Средняя мощность машин в 2008 году составляла 116 л.с., а теперь – 139 л.с. Также отмечается и средний литраж двигателя, который вырос с 1,8 до 1,9 литра.
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