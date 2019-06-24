Рейтинг регионов был подготовлен агентством «Автостат» на основании данных по продажам новых автомобилей по итогам пяти месяце года.

Так, в России назвали регионы с самой большой долей автомобилей Lada. Оказалось, что доля автомобилей Лада в продажам оказалась самой высокой в Дагестане – 56%.

На втором месте с показателем 53,4% расположилась Калмыкия, а в тройке оказалась Кабардино-Балкария – 50,9%.

Следующими в списке регионов с самой большой долей автомобилей Lada оказались: Алания-Северная Осетия (49,4%), Тыва (48,5%), Чувашия (48,2%), Карачаево-Черкессия (46,7%), Ингушетия (45,1%), Удмуртия (44%) и Самарская область (42%).

Если говорить о доле Лад в продажах по России в целом, то в отчетный период она составила 22,6%. При этом в Москве показатель составил менее 5%.