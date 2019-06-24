Названы цены на обновленный седан Cadillac CT6 для рынка РФ

Российский офис американской марки 24 июня объявил стоимость на слегка обновленный седан Cadillac CT6.



Модель после обновления представлена в двух комплектациях – Sport и Platinum. Стоимость первой составляет 4 850 000 рублей, а вторая версия оценена в 5 690 000 рублей.

Для седана доступен безальтернативный 3,6-литровый двигатель с шестью цилиндрами. В паре с мотором работает десятискоростная автоматическая КП и система полного привода.

В списке оснащенности автомобиля значится еще система старт/стоп и тормозная система Brembo.

В версии Sport предлагаются светодиодные фары, автоматическая наружная подсветка, багажних с электроприводом и бесконтактным открыванием, система кругового обзора, мультимедийная система с 10,2-дюймовым экраном и ряд других систем безопасности и помощи водителю.