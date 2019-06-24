Очень часто автолюбителей штрафуют за вождение автомобиля без наличия водительского удостоверения. Некоторые просто могли потерять или забыть где-нибудь документы, часть из них вообще лишены права управления по различным причинам. А некоторые вовсе забывают о сроках, и от ответственности их может спасти только замена просроченного водительского удостоверения. За вождение автомобиля без прав законом установлен штраф, который будет наложен почти в любом случае, но вот величина такого штрафа значительно разнится.

Штраф за забывчивость

Управляя транспортным средством и не имея в наличии удостоверения, водитель рискует быть оштрафованным на 500 рублей, согласно статье 12.3 КоАП и инспектору будет не интересно, утеряно удостоверение, забыто где-нибудь, либо пришло в негодность. Всё может обойтись предупреждением, но такое наказание применяется крайне редко. Получение штрафа не ограничивает наказание. Дело в том, что в статье 27.13 КоАП предусмотрено задержание ТС до момента устранения причины, следовательно, автомобиль будет находиться на месте, водитель не предоставит права, либо его просто эвакуируют.

Помните! Инспектор, который остановил нарушителя, вправе отстранить от управления и задержать автомобиль. Он же обязан составить протокол, в котором должны указываться причина, время и место составления. Составление протокола должно происходить в присутствии понятых, либо с применением средств видео регистрации. У штрафника есть всего полчаса, чтобы ликвидировать причину задержания автомобиля и избежать дополнительных затрат за эвакуацию авто на штрафную стоянку.

За отведенный промежуток времени можно самостоятельно съездить за документами домой, воспользовавшись услугами общественного транспорта, либо попросить родственников или друзей привезти документы на место задержания. В противном случае автомобиль увезут на специальную стоянку, при этом будет сообщено место её расположения. Штрафник должен на руки получить копии протоколов.

На сколько оштрафуют за управление ТС без прав?

Очень крупный штраф придется заплатить человеку, управляющему автомобилем без прав, или он уже был лишен их. Законом установлены следующие виды ответственности за езду без прав:

Штраф в размере до 15 тысяч рублей заплатит водитель, который совершил административное правонарушение, если он вообще никогда не получал права. Для водителей с просроченным документом грозит такой же штраф. В 2019 году за такое нарушение придется заплатить уже 30 тысяч рублей, хотя будут и другие варианты. Кроме финансовой потери грозит ещё и административное наказание в виде обязательных работ и даже в виде лишения свободы на 15 суток;

Если управление транспортным средством было доверено лицу, не имеющему водительских прав, либо лишенному их, то будет наложен штраф в размере 30000 рублей.

Штраф за вождение без прав не единственное наказание за правонарушение. Во всех вышеописанных случаях водитель будет отстранен от управления автомобилем, а транспортное средство будет задержано и эвакуировано на специализированную стоянку, это предусматривается частью 12 и 13 статьи 27 КоАП. В общем, если права забыты дома или просрочены, при встрече с сотрудником ГИБДД не стоит сильно рассчитывать на штраф в пятьсот рублей, либо на предупреждение. В большинстве случаев инспектор отстраняет водителя от управления, а машину отправляет на штрафстоянку, что влечёт за собой дополнительные финансовые потери.