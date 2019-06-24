Jeep Grand Cherokee был куплен бывшим президентом США в 2000 году. У машины пробег составляет 133 000 мили и за внедорожник планируют выручить большую сумму.
Jeep Grand Cherokee Барака Обамы будет продан на аукционе
24.06.2019 09:25
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В следующем месяце на аукционе будет продан внедорожник Барака Обамы. Торги пройдут в Коннектикут, и как сообщается в автомобиле еще остались личные вещи 44-го президента США.
Обама считал Jeep Grand Cherokee своим лучшим автомобилем, так как он до этого покупал машины с более низким уровнем комфорта.
Выставленный на продажу американский внедорожник планируют продать за 50 тыс. долларов, и это при том что его пробег около 215 тыс. км.
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