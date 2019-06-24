В Роскачестве назвали способы, как избежать угона автомобиля

Роскачество назвало самые эффективные способы защиты автомобиля от угона. По мнению экспертов, меньше всего злоумышленников привлекают автомобили с аэрографией и наклейками. Такие авто очень выделяются из общего потока и привлекают к себе много внимания.

В Роскачестве дали несколько простых рекомендаций, позволяющих защитить машину от угона, а среди них вышеперечисленные наклейки на кузове, аэрография и противоугонная «метка», без которой автомобиль не заведётся.

Но такое устройство водитель должен постоянно носить при себе, так как без него он тоже не заведет автомобиль.

Еще можно запрограммировать штатные кнопки, что будет работать как ПИН-код и без правильной последовательности нажатия кнопок не активируется зажигание.

Также в Роскачестве посоветовали от угона устанавливать современные системы, среди которых спутниковая сигнализация и скрытый GPS/GSM-маяк. Через последний можно проследить передвижение машины и определить ее местоположение.

Последними советами стали механические защиты, которые могут работать как сдерживающий фактор для угонщика машины.

Эксперты перед установкой защиты советуют проконсультироваться с представителем марки автомобиля, чтобы после установки защиты не лишится гарантии на авто.

«Некоторые автовладельцы зря думают, что их автомобиль никому не нужен, ведь на самом деле спрос на автозапчасти всегда остается высоким и популярные модели как раз угоняют с целью их дальнейшей разборки» — отметил замруководитель Роскачества Илья Лоевский.