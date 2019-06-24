Появились первые фотографии внедорожника ГАЗ «Тигр Next»

В сети были опубликованы фотографии, на которых показали армейский внедорожник «Тигр». В новой версии.

Как пишут СМИ, ГАЗ «Тигр Next» будет представлен уже завтра в рамках выставки «Армия-2019». Последняя будет проходить в Подмосковье. Официальной информации о новинки нет.

Но как пишут журналисты Drom.ru, следующее поколение «Тигра», по предварительным данным, сохранит раму, мосты, подвески, как у актуальной версии.

Двигатель также будет прежним, а именно турбодизель ЯМЗ-534 с рабочим объёмом цилиндров 4,4 литра. Его мощность составит 215 лошадиных сил.

При этом в качестве трансмиссии могут начать использовать 6-ступенчатую автоматическую коробку передач, производство которого уже осваивает ГАЗ. Напомним, что внедорожник «Тигр» выпускается с 2005 года.