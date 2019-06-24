Названы ТОП-10 подержанных авто с лучшей защитой от коррозии

Масштабное исследование провели эксперты компании Carsweek. Специалисты выяснили, какие автомобили менее подвержены коррозии и назвали десятку подержанных авто с самой лучшей защитой от коррозии.

Так, на первой строчке оказалось первое поколение автомобиля Porsche Cayenne. Отмечается, что в этом кроссовере риск появления коррозии может быть только вокруг пластиковых элементов.

На втором месте располагается модель Audi A6, причем речь идет о модели 2004-2011 годов выпуска. В целом в машине высокая защита от коррозии, однако в редких случаях ржавчина может появиться только в районе колесной базы. Второе поколение Volvo S80 оказалось на третьем месте в рейтинге.

В нем коррозия может появится только на бамперах. Mercedes S-Class 2005-2013 годов выпуска и первая генерация Volvo XC90 расположились в первой пятерке лидеров.

В первом есть вероятность появления ржавчины на брызговиках, а в шведской модели она может появится на бамперах.

Во второй пятерке ТОП-10 подержанных авто с самой лучшей защитой от коррозии оказались: Lexus RX (2003-2008 г.), BMW 1-Series (2004-2013 г.), Toyota Camry (2006-2011 г.), первое поколение Opel Insignia и пятая генерация BMW 5-Series.