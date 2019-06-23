В автомобилях, которые требуется отозвать, выявили подобное программное обеспечение, занижающее на тестах показатели по выхлопным газам, как выявили в 2015 году в автомобилях Volkswagen.

Немецкие власти требуют отозвать Mercedes около 60 тыс. дизельных авто модели Mercedes-Benz GLK 220, которые выпустили в период с 2012 по 2015 г.

В свою очередь в концерне Daimler сообщили, что они уже ознакомились с требованием и будут его оспаривать, но при это продолжат сотрудничество с властями.