Один из трех кемперов Porsche 1995 года выставили на аукцион

Кемпер марки Porsche будет продан на аукционе Mecum в Калифорнии.



«Дом на колесах» от Porsche был выпущен в 1995 году, причем всего существует в мире три экземпляра кемперов.

Они похожи на автобус Volkswagen и имеют некоторые сходства со спорткаром356, но при этом имеют шильдики Porsche.

Кемпер носит полное название Tempo Mikafa Sport Camper. При этом в его основе лежит вовсе не платформа от Porsche, а платформа от немецкой фирмы Mikafa с названием Tempo.

Компания Mikafa выпустила немного автомобилей в период с 1920-х до конца 1970-х годов.