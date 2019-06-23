Стали известны самые популярные иномарки на вторичном рынке РФ

Российские аналитики опубликовали рейтинг иномарок, которые продавались чаще всего на вторичном авторынке в прошлом месяце.

Аналитиками «АвтостатИнфо» были названы самые востребованные иномарки на вторичном авторынке, и как оказалось, лидером тут остается Ford Focus.

В прошлом месяце было перепродано 10 844 ед. модели, что стало на 11,8% меньше. Следом за Ford Focus расположился седан Hyundai Solaris, у которого продажи оказались почти на уровне мая 2018 года.

Объёмы продаж автомобиля составили 8 495 экземпляров. В тройке самых востребованных иномарок на вторичном авторынке расположился KIA Rio, продемонстрировавший положительную динамику на 3,7% до 7 743 ед.

В первой пятерке лидеров оказались Renault Logan (6145 ед., -8,6%) и Toyota Camry (5 692 ед., — 21%).

В десятку самых популярных иномарок вошли: Chevrolet NIVA — 5367 ед. (-12%), Opel Astra — 5029 ед. (-15,7%), Volkswagen Polo — 4714 ед. (-2,5%), Daewoo Nexia — 4537 ед. (-19%) и Skoda Octavia — 4273 ед. (-6,8%).