В Казахстане выставили на продажу ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега

Объявление о продаже раритетного автомобиля появилось на местном сайте Wheel. Машину продают в городе Костанай.

В Казахстане выставили на продажу новую ГАЗ-3110 «Волгу», которая почти не имеет пробега и в течение 20 лет простояла в гараже.

Как рассказал продавец, машина в семье появилась после гибели его брата в качестве компенсации. Брат мужчины был лейтенантом армии РФ и погиб при исполнении воинских обязанностей.

«Волга» простояла в гараже и имеет еще заводской целлофан, а пробег составляет всего 3 000 км. О стоимости автомобиля ничего не сообщается, но продавец выразил надежду, что ее будущий владелец приобретет для коллекции.

Источник: wroom.ru.