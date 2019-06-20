В распоряжении зарубежных изданий оказался первый снимок нового Kangoo, который будет представлен этой осенью.
Новый Renault Kangoo рассекретили на первом официальном фото
20.06.2019 22:57
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Как сообщается, изображение было отсканировано из рекламных материалов. Качество изображения не самое лучшее, но даже это не мешает прийти к выводу, что кардинальных изменений в дизайне автомобиля не произойдет.
Стоит отметить, что модель Renault Kangoo присутствует на рынке уже более 10 лет и похоже новое его поколения будет представлено в версии с электрической силовой установкой.
Ранее компания показывала концепт Kangoo Z.E., по мотивам которого и будет выполнен электрический вариант.
Предполагается, что версии с обычными ДВС для Kangoo еще будут предлагать.
В частности, у автомобиля в моторной гамме ожидается современный 1,5-литровый дизельный двигатель. Ожидается, что презентация нового Kangoo состоится в рамках автосалона во Франкфурте.
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