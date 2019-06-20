Новый Renault Kangoo рассекретили на первом официальном фото

В распоряжении зарубежных изданий оказался первый снимок нового Kangoo, который будет представлен этой осенью.

Как сообщается, изображение было отсканировано из рекламных материалов. Качество изображения не самое лучшее, но даже это не мешает прийти к выводу, что кардинальных изменений в дизайне автомобиля не произойдет.

Стоит отметить, что модель Renault Kangoo присутствует на рынке уже более 10 лет и похоже новое его поколения будет представлено в версии с электрической силовой установкой.

Ранее компания показывала концепт Kangoo Z.E., по мотивам которого и будет выполнен электрический вариант.

Предполагается, что версии с обычными ДВС для Kangoo еще будут предлагать.

В частности, у автомобиля в моторной гамме ожидается современный 1,5-литровый дизельный двигатель. Ожидается, что презентация нового Kangoo состоится в рамках автосалона во Франкфурте.