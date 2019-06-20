Первые внедорожники GAC GS8 приехали в Россию

Первые экземпляры флагманского внедорожника компании GAC заметили на автовозе в столице.

Один из участников движения заснял новые машины GAC GS8 Trumpchi, которые перевозили на автовозе.

Презентация этой модели для России состоялась в прошлом году на Международном московском автосалоне.

В 2019 году GAC GS8 Trumpchi должен появиться в продаже, и как ранее сообщалось машины должны поступить в дилерские центры в сентябре.

Не исключается, что привезенные в Россию GAC GS8 Trumpchi направят на сертификацию и прохождения тестов.

GAC GS8 Trumpchi предлагается с 2,0-литровым 201-сильным мотором и шестиступенчатой автоматической трансмиссией с полным приводом.

Ожидается, что в России китайский внедорожник будет стоить от 1,8 млн рублей.

