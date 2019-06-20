Первые экземпляры флагманского внедорожника компании GAC заметили на автовозе в столице.
Первые внедорожники GAC GS8 приехали в Россию
20.06.2019 22:59
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Один из участников движения заснял новые машины GAC GS8 Trumpchi, которые перевозили на автовозе.
Презентация этой модели для России состоялась в прошлом году на Международном московском автосалоне.
В 2019 году GAC GS8 Trumpchi должен появиться в продаже, и как ранее сообщалось машины должны поступить в дилерские центры в сентябре.
Не исключается, что привезенные в Россию GAC GS8 Trumpchi направят на сертификацию и прохождения тестов.
GAC GS8 Trumpchi предлагается с 2,0-литровым 201-сильным мотором и шестиступенчатой автоматической трансмиссией с полным приводом.
Ожидается, что в России китайский внедорожник будет стоить от 1,8 млн рублей.
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