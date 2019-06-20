Китайское подразделение немецкой компании сообщило о новом рекорде продаж, который был установлен новым недорогим кросовером Volkswagen Tharu.



Как рассказали в компании, в прошлом месяце объёмы продаж модели оказались рекордными с момента выхода ее на рынок.

В мае кроссовер разошелся тиражом в количестве 14 459 экземпляров. Помимо этого, бюджетный Volkswagen Tharu обошел в продажах Toyota RAV4.

Последний был реализован в количестве 12 тыс. ед. в мае. Напомним, новинка вышла на китайский рынок еще в ноябре прошлого года.

Этот кроссовер ожидается и на российском рынке, причем предварительными сроками выхода называют 2020 год. В Китае самый доступный вариант автомобиля предлагается за 169 800 юаней или около 1,57 млн рублей.