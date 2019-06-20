Volvo с 1 июля поднимет в России цены на кроссовер Volvo XC40

Цены поднимут не на все версии кроссовера, а только на те комплектации, которые оснащены двигателями D3 и D4.

Volvo с 1 июля поднимет в России цены на дизельный кроссовер Volvo XC40 на 20 тысяч рублей. Ценники на бензиновые модификации кроссовера останутся без изменений.

Напомним, что Volvo XC40 является одним из самых востребованных моделей компании. В этом году за первые пять месяцев российские дилеры реализовали 549 таких автомобилей.