Российский офис шведской марки официально объявил о повышении стоимости кроссовера Volvo XC40.
Volvo с 1 июля поднимет в России цены на кроссовер Volvo XC40
20.06.2019 14:23
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Цены поднимут не на все версии кроссовера, а только на те комплектации, которые оснащены двигателями D3 и D4.
Volvo с 1 июля поднимет в России цены на дизельный кроссовер Volvo XC40 на 20 тысяч рублей. Ценники на бензиновые модификации кроссовера останутся без изменений.
Напомним, что Volvo XC40 является одним из самых востребованных моделей компании. В этом году за первые пять месяцев российские дилеры реализовали 549 таких автомобилей.
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