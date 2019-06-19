Принцип работы пневматической подвески

Некоторые дорогостоящие автомобили, как правило, принадлежащие к классу премиум или люкс, оборудуются пневматической подвеской. Это интересный узел, который имеет ряд особенностей и преимуществ по сравнению с обычной механической подвеской, в котором основными рабочими элементами выступают пружины, рессоры и торсионные элементы. Чем отличается пневматический вариант и в чем его сильные стороны, за которые он удостоился установки на дорогие люксовые авто? Попытаемся ответить на этот вопрос подробно.

Пневмоподвеска – такой тип подвески, в котором вместо привычных элементов типа пружин используются пневмоподушки. Это детали, которые наполнены сжатым воздухом, они воспринимают вибрации от взаимодействия колес с дорогой и эффективно поглощают их, не передавая деструктивное воздействие дальше на кузов, в салон и на рабочие агрегаты. Интересная особенность такого типа подвески – высоту клиренса можно легко регулировать в зависимости от того, по какому типу дороги передвигается автомобиль, и делается это в автоматизированном режиме.

Основные части конструкции пневмоподвески

Главный рабочий элемент узла – пневматические подушки, которые наполнены сжатым воздухом. Их часто еще называют баллонами. Пневмоподушки заменяют собой такие классические элементы, как рессоры и пружины. Амортизаторы, рычаги и другие элементы подвески же остаются теми же, что и в обычных вариантах.

В зависимости от типа конструкции, пневмоподушки устанавливаются или полностью отдельно от других запчастей, или же в составе амортизационной пневматической стойки. Основное рабочее вещество в рассматриваемой конструкции – сжатый воздух, который очень хорошо принимает на себя вибрации и гасит их во внутреннем пространстве подушек.

Вот основные элементы пневмоподвески:

Пневматические подушки;

Компрессор для подкачки воздуха до нужного давления;

Ресивер;

Система электроклапанов и соединительных труб;

Система управления узлом.

Преимущества

Пневмоподвеска стала очень популярной среди производителей авто премиум класса в силу следующих причин:

С такой конструкцией машина движется максимально плавно, никакие мелкие и средние дефекты дорожного полотна не способны поколебать спокойствие водителя и его пассажиров;

Работает такая система совершенно бесшумно;

Авто с пневмоподвеской отличается замечательной управляемостью.

Также такую систему можно легко настроить под свои предпочтения и условия езды.