Ford рассказала про мотор своего самого мощного дорожного автомобиля за всю свою историю.
Mustang Shelby GT500 стал самым мощным автомобилем марки Ford
Американский производитель готовит обновленный маслкар Ford Mustang Shelby GT500 2020 модельного года, и в нем уже будет использоваться компрессорный 5,2-литровый V8 с 760-сильной отдачей при 847 Нм крутящего момента.
По заявлению производителя, это будет самый мощный восьмицилиндровый мотор с приводным нагнетателем.
В паре с ДВС установят семиступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями. В этой адаптированной трансмиссии переключение передач будет происходить за 100 миллисекунд.
Ford Mustang Shelby GT500 с новым мотором сможет загоняться от 0 до 96 км/ч за три секунды, а дистанцию в четверть мили (402 метра) он пройдет за 11 секунд. Максимальная скорость купе составит 290 км/ч.
Новый маслкар получит новые тормозные механизмы Brembo, перенастроенную подвеску и новый аэродинамический обвес. В продажу новая машина поступит осенью, а цену на нее озвучат ближе к старту продаж.