Компания Renault готовит два новых электромобиля, о чем пишет Autocar, ссылаясь на свои источники. Подробности о новинках не раскрывают.

Известно, что они будут выпущены до 2022 года. Предполагается, что новые электрокары будут относиться к сегменту кроссоверов и внедорожников, а в их основе окажется платформа CMF-EV.