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Компания Renault готовит два новых электромобиля

Новости
18.06.2019 20:51
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Новинки планируется выпустить до 2022 года.

Компания Renault готовит два новых электромобиля, о чем пишет Autocar, ссылаясь на свои источники. Подробности о новинках не раскрывают.

Известно, что они будут выпущены до 2022 года. Предполагается, что новые электрокары будут относиться к сегменту кроссоверов и внедорожников, а в их основе окажется платформа CMF-EV.

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