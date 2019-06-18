Новинки планируется выпустить до 2022 года.
Компания Renault готовит два новых электромобиля
18.06.2019 20:51
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Компания Renault готовит два новых электромобиля, о чем пишет Autocar, ссылаясь на свои источники. Подробности о новинках не раскрывают.
Известно, что они будут выпущены до 2022 года. Предполагается, что новые электрокары будут относиться к сегменту кроссоверов и внедорожников, а в их основе окажется платформа CMF-EV.
Появились первые фотографии нового Renault Captur без камуфляжа
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