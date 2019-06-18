Первый кроссовер премиального бренда Exeed – TX уже продается на китайском рынке и даже был замечен в России.

Для чего привезли новинку в нашу страну ранее сообщалось. При этом теперь Chery готовит второй премиальный кроссовер бренда Exeed, который получит название Exeed LX.

Этот кроссовер уже появился в базе Министерства промышленности Китая, где опубликовали фото.

По предварительным данным, новинка будет построена на платформе Chery M3X с независимой задней подвеской.

Длина автомобиля составляет 4 533 мм, а расстояние между осями будет 2 670 мм.

Exeed LX будет приводиться в движение 1,6-литровым двигателем мощностью 197 л.с., в паре с которым будет работать семискоростной робот с двумя сцеплениями.

Полноприводной системы в кроссовере не будет.