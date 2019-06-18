Nissan и Dongfeng обновили кроссовер Venucia T90

Модель кроссовера Venucia T90 была представлена еще в конце 2016 года, а позже модель стала показывать отличные результаты продаж на китайском рынке.

Теперь пришло врем и для первого обновления модели, созданной совместными усилиями компаний Nissan и Dongfeng. Этот кроссовер имеет габариты сопоставимые с Nissan Murano, а создавался он на платформе от Qashqai+2 предыдущего поколения.

Обновленная версия автомобиля теперь имеет измененную внешность, где появилась новая решетка радиатора, оптика, а также передний и задний бамперы.

В салоне изменили варианты отделки, а также добавили обновленную информационно-развлекательную систему с 12,3-дюймовым экраном.

Линейка двигателей представлена 150-сильным двухлитровым двигателем, пару которому составляет вариатор.

В продажу Venucia T90 поступит этой осенью и ближе к старту продаж будут объявлены цены и комплектации.