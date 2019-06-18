Lexus представил обновленный Lexus GX

Премиальный бренд Lexus провел официальную презентацию обновленной версии своего внедорожника Lexus GX, позиционируемого как автомобиль 2020 модельного года.

Теперь модель доступна с обновленной внешностью, новым пакетом для бездорожья и новыми системами безопасности и помощи водителю.

Это первое обновление для Lexus GX с 2013 года. Внедорожник получил массивную решетку радиатора с измененным узором, изменение фары и задние фонари.

К тому же для него теперь предлагается пакет Sport Design, который будет доступен за дополнительную плату. В нем будут доступны колесные диски размером 19 дюймов с особым оформлением, иные блоки зеркал заднего вила, а еще патрубки выхлопной системы будут выкрашены в черный цвет.

В пакете Off-Road будет дополнительная защита топливного бака, масляное охлаждение КП, система кругового обзора и система Multi-Terrain Select, позволяющая оптимизировать работу коробки передач, двигателя и подвески в зависимости от типа дороги.

Линейка двигателей осталась без изменений и по-прежнему представлена восьмицилиндровым 4,6-литровым двигателем.

Работая в паре с шестискоростным автоматом мотор имеет отдачу 305 л.с. при 446 Нм крутящего момента. Еще одним нововведением в модели становится наличие пакета Lexus Safety System+ во всех комплектациях, включая базовую.