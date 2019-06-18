Объявлены цены на обновленный Subaru Outback для России

На российском рынке Subaru начала принимать заказы на слегка обновленный внедорожный универсал Outback.



Обновленная модель позиционируется как автомобиль 2019 года, а отличается она обновленным салоном и расширенной цветовой гаммой. Subaru Outback на российском рынке в отличие от модели 2018 года подорожала на 30 тысяч рублей и теперь доступна по цене от 2 689 000 рублей.

Линейка двигателей осталась прежней. Цветовая гамма пополнилась темно-серым и серо-синим металликом.

В салоне появились вставки «под черный лак», а в комплектации Premium ES теперь будет доступен электромеханический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания автомобиля Auto Vehicle Hold.

Напомним, что универсал предлагается с 2,5 и 3,6-литровыми моторами, пару которым составляет вариатор и полноприводная система. Самая дорогая комплектация автомобиля оценивается от 3 539 900 рублей.