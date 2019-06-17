Хэтчбек Geely Emgrand GS скоро появится на российском рынке

Geely российскую версию Emgrand GS показала еще в 2016 году на Московском автосалоне, и еще тогда было сказано, что модель появится в России.

Напомним, Geely Emgrand GS является высоким хетчбеком. Его компания позиционирует как кроссовер, но у него только передний привод, а в основе лежит платформа от FE первого поколения Emgrand.

В Китае Emgrand GS уже давно продается, причем модель уже пережила два рестайлинга, и в каждом из них менялась моторная гамма.

Сейчас в КНР Emgrand GS предлагается с 1,4 и 1,5-литровыми турбомоторами и 1,8-литровым «атмосферником».



На российском рынке Geely Emgrand GS поступит в продажу с 1,8-литровым 133-сильных ДВС, который также устанавливают в седан Emgrand 7.

В паре с двигателем будет предлагаться 6-ступенчаная механика или робот. В начале Geely будет поставлять Emgrand GS из Китая, а потом его сборку организуют на заводе «БелДжи».



Между тем, в базе Росстандарта оформили одобрение типа транспортного средства на Geely Emgrand GS, но пока неизвестно когда модель поступит в продажу, сколько она будет стоить и какая версия рестайлинга приедет в страну.