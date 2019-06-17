Информация об отзывной кампании опубликована на сайте Росстандарта, в сообщении которого говорится о необходимости отправить на сервис автомобили бренда Chrysler.



В России объявлен отзыв 45 автомобилей Chrysler Pacifica, реализованных в период с декабря 2017 года.

В минивэнах выявили вероятность ослабления затяжки болта крепления шарового шарнира нижнего правого рычага передней подвески в поворотном кулаке.

Это в худшем случае может стать причиной потери контроля над автомобилем.

Владельцы отзывных авто будут проинформированы о необходимости посетить сервисный центр для проведения необходимых работ.