Kia назвала дату старта продаж седана Kia K3 PHEV

Корейский производитель в июле начнет продажи KIA K3 PHEV, который получил 1,6-литровый атмосферный мотор и электродвигатель. Суммарная мощность составляет 160 л.с.



По заявлению автопроизводителя, гибридный седан в смешанном цикле будет расходовать всего 1 литр топлива, но это с учетом того, что батарея на старте будет полностью заряжена.

Напомним, KIA K3 на российском рынке продается под названием KIA Cerato, но после обновления китайская версия в отличие от российской стала на 20 мм длиннее и у нее слегка изменилась внешность.



О ценах на KIA K3 PHEV пока ничего не известно. Классическая версия седана в самой дорогой комплектации стоит 133 800 юаней (1 277 000 рублей). Гибридный вариант будет стоить дороже.