Объявлены цены и комплектации на новый Renault Arkana

Как и ожидалось 17 июня российский офис компании Renault раскрыл все цены и комплектации нового кросс-купе Renault Arkana.



Этот автомобиль ранее был доступен для заказа только в топовом исполнении Edition One, а ее стоимость составляет 1 419 000 рублей.

Теперь же известны и другие комплектации, а также их ценники. Итак, начальная комплектация с названием Life оценена в 999 тыс. рублей. За эти деньги клиенту предлагается переднеприводный кроссовер с 1,6-литровым 114-сильным двигателем и механикой.

Вариант с вариатором обойдется уже в 1 049 000 рублей. В базовом исполнении для нового автомобиля будет доступно четыре подушки безопасности, электростеклоподъемники, фары со всетодиодными элементами, LED-фонари, зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом, а также система стабилизации, аудиосистема и колесные диски на 17 дюймов.

В комплектации Drive будет предлагаться 1,6-литровый 114-сильный двигатель и полно- или переднеприводная система, а также новый 1,3-литровый турбодвигатель с отдачей 150 л.с. и передним приводом.

Стоимость комплектации варьируется от 1 089 000 до 1 229 000 рублей. В этом комплектации уже будет хромированная радиаторная решетка, корпуса зеркал в цвет кузова, подогрев передних сидений, круиз-контроль, задний парктроник и другое.

Следующая комплектация с названием Style предлагается по цене от 1 229 000 рублей. В этом исполнении Renault Arkana будет доступен с 1,6-литровым двигателем с полным приводом и вариатором, а также турбомотором с передним и полным приводом.

В данной комплектации будут двухцветные колесные диски, хромированные молдинги и противотуманные фары, атмосферная подсветка салона, подогрев лобового стекла и рулевого колеса, а также мультимедийная система «Яндекс.Авто», камера заднего вида и многое другое.