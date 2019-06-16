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Volkswagen Touareg подорожал в РФ на 90 тысяч рублей

Новости
16.06.2019 20:56
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Изменение цен затронуло почти все комплектации кроссовера Volkswagen Touareg, о чем свидетельствуют данные мониторинга цен на новые автомобили в России, проводимого специалистами «Цена Авто».

Так, выяснилось, что Volkswagen Touareg подорожал в РФ на 90 тысяч рублей во всех комплектациях за исключением Exclusive.

Теперь в базовой комплектации автомобиль предлагается за 3 579 000 рублей. В такой версии внедорожник доступен с бензиновым 249-сильным двигателем.

Топовый вариант R-line в июне стал доступен для покупки за 5 059 000 рублей.

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