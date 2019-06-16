Завод «Урал» намерен снова возобновить выпуск бескапотных автомобилей

Как пишет «Российская Газета», сейчас компания занимается созданием бескапотника. Как известно, будут представлены версии с колесной формулой 6×4 и 8×4 и полной массой от 26 до 48 тонн.

По словам представителя автомобильного завода «Урал», разработку семейства бескапотных грузовиков планируют закончить к 2020-2021 году.

Силовой агрегат у новых машин будет дизельный ЯМЗ. Он будет работать с механической трансмиссией.

Макет бескапотного «Урала» с кабиной от MAN показали еще пару лет назад.

«Урал» с 2005 года входит в «Группу ГАЗ», которая сотрудничает с немецким концерном Volkswagen Group, а в состав последней входит компания MAN.